Zo gebruik je VPN met een PlayStation 4

Er zijn geen officiële VPN-apps beschikbaar voor de PS4 in de PlayStation Store, maar je kunt met een kleine omweg ook je PS4-verkeer versleutelen. Bovendien krijg je dan toegang tot content die officieel niet voor Nederland beschikbaar is, beveilig je het verkeer, kun je betere servers kiezen om lag op te lossen en meer.

Het is helaas niet zo makkelijk als het opzetten van een VPN-verbinding op je smartphone met iets als OpenVPN, maar je kunt VPN inzetten door het verkeer via de router te versleutelen, of door het via je pc of Mac te laten lopen. In dit artikel laten we zien hoe dat werkt en het is gelukkig vrij rechttoe rechtaan, als je weet hoe het basisidee werkt.

Redenen om te VPN'en

Afhankelijk van de kwaliteit van je VPN-provider - een aantal geven je ruime keuze in servers en laten je filteren op latency - kun je lag daadwerkelijk verminderen door de PS4 te VPN'en. Veel VPN's verbinden console-gebruikers via dedicated P2P & gaming-servers in plaats van servers die voor van alles worden gebruikt en kiezen snelle verbindingspunten in de beschikbare datacenters.

Dat is voor veel gamers al reden genoeg om VPN te onderzoeken, maar daarnaast heb je een standaard beveiligde verbinding beschikbaar en kun je regio-restricties omzeilen. Dat niet alleen, als een game in bijvoorbeeld Australië uitkomt en een halve dag later pas in Europa, kun je via VPN aansluiten bij de eerste golf die de game ontvangt.

Via de router

De beste manier - zodat al je devices versleuteld communiceren - is om VPN te installeren op je router. Diverse modernere wifi-routers hebben ingebouwde ondersteuning voor diensten als ExpressVPN en dan is het een kwestie van de juiste gegevens invullen als je erop inlogt. Oudere apparaten kun je vaak flashen met nieuwere firmware of iets als DD-WRT om een OpenVPN-compatibele client toe te voegen.

