Berg je voor nieuw megabuzzword: Quantum Blockchain

Blockchain is in de kern eigenlijk niet veel meer dan een datastructuur als een gelinkte lijst, maar dan eentje waarbij de headers zijn gehasht met de informatie van het vorige gelinkte element en diens header. Kortom, verander iets in zo'n element en de nieuwe header wijkt af en het malafide blok wordt verworpen door de andere deelnemers in de datastructuur.

Onvoorspelbare output

Een randvoorwaarde voor zo'n betrouwbaar datanetwerk is dat niemand de output van de hashfunctie kan voorspellen. Maar een toekomstige kwantumcomputer zou die snel kunnen uitrekenen en een blockchain op die manier manipuleren. Wetenschappers van de University of Wellington hebben een idee daarvoor, zo schrijft MIT's Technology Review.

Het idee dat kwantumcomputers SHA-256 met gemak breken is al vaker bedacht en de oplossingen daarvoor bestaan meestal op post-kwantumcryptografische oplossingen, kort door de bocht algoritmes die ook niet te voorspellen zijn door kwantumcomputers. Maar in plaats van post-kwantumcrypto als laag toe te passen, willen de Nieuw-Zeelandse wetenschappers verstrengelde kwantumdeeltjes gebruiken om de hele blockchain zelf uit op te bouwen.

Kwantumnetwerken

Het voordeel van het gebruik van kwantumcrypto is dat je een van de huidige eigenschappen van een blockchain behoudt: bij manipulatie of zelfs een algehele overname via een soort 51-procentaanval blijf je dat direct zien, omdat als een deeltje wordt uitgemeten, het wordt vernietigd. Het concept vereist het bestaan van een kwantumnetwerk en een soort kwantuminternet, dus het zal nog een behoorlijke tijd duren voor we zover zijn.