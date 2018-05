Trap niet in de hype: 5G is er nog lang niet

Ik zou willen dat mobiele downloads van 490 Mbps en latency van 17 milliseconden om de hoek was, maar dat is het niet. Telecombedrijven wijzen erop dat 5G snel verschijnt, maar dat is simpelweg niet waar. Het duurt door technische, zakelijke en zelfs politieke redenen nog zeker jaren voordat we er gebruik van kunnen maken. We mogen in onze handjes knijpen als we in 2021 al 5G hebben.

Eerst wat de techniek betreft. We hebben nog geen uniform begrip over wat 5G is. De Next Generation Mobile Networks Alliance heeft een 5G-definitie, 3GPP heeft een andere (PDF) en de International Telecommunications Union (ITU) heeft weer een andere, die net de eerste fase van goedkeuring door is. Daarnaast doen leveranciers hun eigen dingen, die in meer of mindere mate overeenkomen met deze verschillende voorstellen.

Vervolgens heb je puur praktische uitdagingen, zoals het bereik. Enhanced Mobile Broadband (eMBB) is een van de drie versies van 5G, maar het is de vorm die bedoeld is voor de smartphone. Via multiple-input multiple-output (MIMO) en mmWave levert het in theorie gigabit-snelheden zodat je op straat de zelfrijdende auto's vermijdend Star Wars: Chewy's Story in 3D op je apparaat kunt kijken.