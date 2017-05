10 eigenaardige internetapparaten

1. Netflix Sokken

Bouw met behulp van een Arduino een slimme sok om Netflix te pauzeren als je in slaap valt. De sok kun je via makeit.netflix.com, bekend van The Switch, zelf maken met behulp van een Arduino. Een versnellingsmeter detecteert of je nog actief bent en ledlampjes knipperen om aan te geven dat er een signaal naar je tv gaat als je nog wakker bent. Hebben we dat nodig? Nee, maar vooruit, we houden we van een leuk hobbyprojectje.

Je kunt het interval en de drempelwaardes voor slaapdetectie zelf programmeren naar je eigen voorkeur. Of je laat de sokken nog beter functioneren door er andere hardware aan toe te voegen. Netflix heeft zelf bijvoorbeeld geƫxperimenteerd met een hartslagmeter om beter te kunnen detecteren of de kijker in slaap is gesukkeld.