8 pijnlijke WiFi-horrorverhalen

Het opzetten van een draadloos netwerk is niet altijd even makkelijk.

We schrijven al decennia over IT en willen daarom wel eens uit het oog verliezen dat installatie, configuratie en gebruik van draadloze netwerken niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Zo zien we in de praktijk voorbeelden dat er nog genoeg bedrijven zijn die fouten maken waaruit blijkt dat ze niet helemaal bekend zijn met hun netwerkapparatuur.

Linksys vroeg onlangs aan de Spiceworks-community om WiFi-horrorverhalen. Uit de reacties daarop bleek dat er nog steeds voldoende te leren valt voor sommige organisaties over efficiënte inzet van apparatuur en technologie. Hier volgen een paar van onze favoriete verhalen.

1. De bunker

"We hadden problemen in een schoolgebouw dat als schuilkelder functioneerde tijdens de oorlog en daarom had het gewapend beton met zware metalen balken erin. De accespoints waren uitgerold op plekken om vier tot acht lokalen per stuk te bereiken. De verbindingskwaliteit was allesbehalve optimaal voor de 20 tot 160 apparaten die per AP werden aangesloten. Maar het ergste was dat er een AP was geplaatst op een zolder om door het gewapend beton heen de ruimte eronder van WiFi te voorzien en ze hadden niemand verteld dat het apparaat daar hing."

2. Mag het licht uit?

"Ik kreeg een belletje van een ontevreden klant waar een techneut al meerdere malen was langsgeweest om internetproblemen op te lossen, maar zodra hij weg was, viel internet weer weg. Nu stond hij naast de beller. Toen de beller de ruimte verliet, deed hij uit automatisme het licht uit. De techneut ziet ter plekke alles uitvallen. Blijkt dat de stroomslof waar alles is ingeplugd verbonden is met een stopcontact die je bedient met de muurschakelaar."