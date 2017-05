Fotografeer mensen door muren heen met Wifi

Philipp Holl, natuurkunde student aan de technische universiteit van Munich heeft samen met z'n supervisor (Friedemann Reinhard) een apparaat gebouwd waarmee hij Wifi-signalen kan gebruiken om objecten te fotograferen door muren heen.

"Het [apparaat] kan een kamer scannen met behulp van iemands Wifi signalen," vertelt Holl aan Business Insider. De twee wetenschappers hebben hun paper eerder deze maand gepubliceerd en hopen de techniek verder te verfijnen.

Het apparaat waarmee de scan is uitgevoerd is nog een prototype en heeft een behoorlijk lage resolutie, maar het is al goed genoeg om objecten en mensen te herkennen. "Als er een koffiekopje op een tafel staat in een kamer, zie je wel dat er objecten aanwezig zijn in de kamer, maar de het is nog niet mogelijk de vorm te zien, maar je kan [met deze techniek] al wel vormen van personen herkennen of van een hond op een bank. Elk object dat groter is dan vier centimeter zou je al moeten kunnen herkennen," aldus Holl.

Meer met minder

Het is al een tijdje mogelijk om met Wifi-signalen objecten te "zien" door muren heen. Maar deze technieken maakten meestal gebruik van meerdere antennes, het resultaat was een 2D-afbeelding. De techniek die Holl gebruikt vereist slechts twee antennes en genereert een 3D-hologram van een volledige kamer en alle spullen.

"Onze methode geeft ons veel betere afbeeldingen aangezien wij meer signalen verweken, wij kunnen zo volledige kamers scannen. Bovendien hoeven de antennes niet groot te zijn, zelfs de antennes die je in een gemiddelde smartphone vindt zijn voldoende," zegt Holl.

In de onderstaande video zie je de techniek in actie.