7 fantastische gratis netwerktools

In de netwerk- en serverwereld draait alles om zichtbaarheid; als je niet weet wat je netwerk en servers aan het doen zijn, dan vaar je blind. En op die manier je gang gaan, brengt je vroeg of laat in de problemen. Gelukkig zijn er een hoop gratis en betaalde tools die het nodige licht op de zaken kunnen laten schijnen.

Omdat goed en gratis beter zijn dan goed en kostbaar, is dit een lijstje van mijn favoriete open-source tools die iedere dag miljoenen beheerders uit de brand helpen.

1. Observium

Observium is een netwerk- en hostmonitor dat reeksen systemen kan scannen op basis van SNMP. Het wordt aangeboden als LAMP-applicatie en is relatief eenvoudig te installeren en configureren: het vereist de gebruikelijke installaties van Apache, PHP en MySQL. Observium kan geïnstalleerd worden op een eigen server met een dedicated URL, zo is het ontworpen.

Eenmaal ingesteld, kun je bij een webinterface aanmelden en hosts en netwerken toevoegen, alsmede autodiscovery netwerkreeksen en SNMP-data. Hierna gaat Observium op het netwerk aan de slag. Het kan ook netwerkdevices ontdekken via CDP, LLDP en FDP. Bovendien kun je hostagenten op Linux-systemen laten helpen in het vergaren van data.

Alle data wordt getoond in een eenvoudig te navigeren gebruiksinterface die een veelvoud aan statistieken, tabellen en grafieken biedt. Daarbij gaat het van ping en SNMP responstijden tot grafieken van IP-doorvoer, fragmentatie, packet counts, enzovoorts. Afhankelijk van het device, is deze data beschikbaar voor iedere poort die je ontdekt en kun je een inventaris aanleggen met modulaire devices.

Voor servers laat Observium CPU, RAM, storage, swap, temperatuur en eventlog statussen zien. Je kunt datacollectie en prestatiegrafieken ook op services als Apache, MySQL, BIND, Memcached en Postfix instellen.

Observium doet het netjes als VM en kan al snel je favoriete tool worden voor het verkrijgen van netwerk- en serverstatusinformatie op zowel kleine als grote bedrijfsnetwerken.