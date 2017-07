Zo ziet het netwerk van Shrek-maker DreamWorks eruit

Je zult de naam DreamWorks vast wel kennen als je de afgelopen decennia naar de bios bent geweest om een animatiefilm te zien. De studio is een van de producenten die entertainment maakt waar we kinderen een paar uur zoet mee houden. DreamWorks maakte onder meer door kijkers geliefde CGI-tekenfilms als Shrek, Madagascar en Kung Fu Panda.

Het maken van CGI-films heeft enorme eisen wat betreft netwerkcapaciteit. Animatie en rendering vereisen lage latency en zorgen voor enorme bestanden die direct beschikbaar moeten zijn. Het IT-team van de studio staat daarom voor behoorlijke technologische uitdagingen.

Data in de kern

Tussen de 300 en 500 tekenaars werken aan een DreamWorks-film en het duurt ongeveer vijf jaar om er eentje te maken. Het proces vereist gemiddeld 350 terabyte aan data, verspreid over zo'n 500.000.000 bestanden. Licht vermaak als How to Train Your Dragon is daarom zwaar werk voor de IT-systemen.

Technologiespecialist Scott Miller verzorgt de infrastructuur van DreamWorks en vertelt dat het een unieke uitdaging oplevert. "Zeg dit niet tegen de tekenaars, maar we zijn een digitale producent", vertelt hij.

"Ons product is data. Geprojecteerd door een digitale projector met een lamp lijkt het een film, maar in de kern zijn het datasets die we verwerken om nieuwe datasets te maken." Dat is een complexe taak, zegt Miller. In feite komt het erop neer dat de tekenaars omschrijven hoe ze hun visie voor zich zien en ze geavanceerde technologie gebruiken om de tekeningen te produceren.

AP's en toegangscontrole

Aan de buitengrens bestaat het netwerk uit draadloze accesspoints van netwerkbedrijf Aruba, met 350 AP's die de hele campus van 4,4 hectare beslaat. Het idee is dat de creatieve mensen hun werk kunnen doen op elke plek en vanaf elk apparaat - of het nu gaat om een krachtig werkstation met bedrade verbinding in een kantoor of een tablet onder een boom ergens op de campus in Californië.

Onderdeel daarvan is toegangscontrole op basis van individuele gebruikers-ID's in plaats van MAC-adressen, vertelt netwerkbeheerder Keith McKay van DreamWorks. Daarvoor wordt Arbua's ClearPass gebruikt. "We kunnen mensen in groepen sorteren en ze naar wens op het netwerk, bedraad of draadloos, zetten", aldus Mckay.

Shrek-legacy

Ze zouden graag overstappen op SDN-omgevingen maar - ergens verrassend voor een technologiebedrijf als deze - het probleem is dat legacy-systemen ook onderhouden moeten worden. Denk daarbij aan de dataset van Shrek. Die wordt nog steeds gebruikt voor productontwikkeling, nieuwe films en meer, en wordt gehost op systemen uit 2001.

