Blik op nieuwe Linux-ster Pop! OS

Pop! OS is meer dan weer een Linux-distro. Veel Linux-besturingssystemen lenen van andere OS'en en geven hun eigen draai aan het besturingssysteem in kwestie. Pop! OS is in dat opzicht niet zoveel anders, behalve dat het is ontwikkeld door System76, een bedrijf dat pc's en laptops die zijn uitgerust met Ubuntu verkoopt.

Toen ik Pop! OS begon te installeren, was ik niet zo verbaasd door wat ik zag. Het OS is gebaseerd op Ubuntu GNOME, een officiële variant die desktopinterface GNOME gebruikt in plaats van Unity. (Maker Canonical stapt overigens vanaf deze herfst weer over van het eigen Unity naar GNOME.) Het installatieproces wijst zich vanzelf, zelfs voor nieuwkomers bij Linux. Voor een OS dat standaard geïnstalleerd gaat worden in consumentenapparaten is dit een heel goede zaak.

Wat vooral opviel tijdens het configuratieproces was het aanmaken van gebruikersaccounts. Als je er eentje aanmaakt, vereist de configuratie een wachtwoord dat tenminste redelijk sterk is. Voor tests gebruik ik zelf altijd een eenvoudig te raden wachtwoord. Tijdens de setup van Pop! werd ik gedwongen een wachtwoord te kiezen dat beter lijkt op wat ik in het echt zou gebruiken.

De setup voorkomt dat je zwakke wachtwoorden instelt.