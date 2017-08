Tekort aan open source-kenners bij groeiende bedrijven

De groei in de vraag naar dergelijk personeel zit voornamelijk in de cloud en de enorme groei van containerisatie in de IT-wereld de afgelopen paar jaar. Mensen met verstand van OpenStack, Docker en Kubernetes, en DevOps-tools als Chef en Puppet zijn in trek bij werkgevers, meldt een nieuw rapport van The Linux Foundation en vacaturesite Dice.

Bouwen op open source

Het rapport merkt daarbij op dat ook Microsofts Azure voor zo'n drie kwart open source-software gebruikt. De groei van zakelijk gebruik van open source software is al jaren een trend. Grote organisaties bouwen hun stack bovenop open projecten of gebruiken containerisatie voor snelle ontwikkeling en uitrol, waarbij je al snel bij Docker en aanverwante tools uitkomt.

De vraag naar open source-pro's is toegenomen en werkgevers zijn volgens het onderzoek happig op het vasthouden van personeel met die kennis. Professional met zulke vaardigheden waren het afgelopen jaar meer geneigd om over te stappen op een andere baan, wat aangeeft dat er vertrouwen is in dit stukje van de arbeidsmarkt.

Scholing en certificering

Ook interessant is de vraag naar certificeringen. Vijftig procent van de HR-managers geeft aan dat ze sneller IT'ers aannemen met een certificering dan eentje zonder - en dat is meer dan vorig jaar. De stichting ziet dat bedrijven ook steeds meer bereid zijn om te betalen voor een opleidingstraject om hun professionals van certificering te voorzien.