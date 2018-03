8 Chromium-browsers die het proberen waard zijn

Firefox was de eerste browser waarvan ontwikkelaars de broncode pakten om eigen versies te maken. Ze bouwden browsers met namen als Iceweasel en Pale Moon. Hetzelfde gebeurt met Google Chrome. De open source-kern van die browser, Chromium is de basis geworden van een aantal spin-offs, remixen en alternatieve versies.

Verbonden blijven met origineel

Een variant van een browser moet compatibel blijven met het origineel om bruikbaar te zijn, maar tegelijk genoeg nieuwe functies hebben om een aantrekkelijk alternatief te zijn. Net zoals een remix van een muzieknummer onderdelen behoudt van het originele nummer en tegelijk iets nieuws brengt, zo erven ook spin-offs van Chrome de snelheid en rendering-kracht van de moeder-browser.

Wanneer is het de moeite waard om over te stappen op een remix van Chrome? We bekijken acht alternatieve Chrome-browsers.

Chromium

Laten we beginnen bij het begin. De open source kern van Google Chrome, Chromium. Zo ziet Chrome eruit voordat Google hem optuigt met namen, logo's en integratie met Google-producten. Functies om statistieken terug te sturen naar het Google-moederschip, crash reports, en ingebouwde multimedia- en flashplugins en de automatische updatefunctie zitten niet in Chromium.

Geen communicatie met Google

Gebruikers die wars zijn van Google's privacyinbreuken wordt regelmatig aangeraden over te stappen naar Chromium, waarin deze tracking-functies ontbreken. Surfen met Chromium is bijna hetzelfde als met Chrome, vooral omdat de missende functies prima op een andere manier opgevangen kunnen worden. Voor de flash-plugin kan Chromium bijvoorbeeld terugvallen op de standaard geïnstalleerde flash-player in het besturingssysteem.

Een verschil met Google's versie is de automatische update. Terwijl veel gebruikers juist daarom voor Chrome zullen kiezen is het bij Chromium altijd onduidelijk welke versie stabiel is. Per dag worden er vijf automatisch builds van Chromium gemaakt. Als er zomaar een versie wordt gekozen, is er geen enkele garantie dat die stabiel is.