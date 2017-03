10 Linux-distributies voor n00bs

Ben jij helemaal klaar met Windows of macOS (X)? Dit zijn tien distributies om eenvoudig over te stappen.

Iedere Linux-distributie kenmerkt zich door unieke kwaliteiten. Waar de ene distro uitblinkt in een eenvoudige installatie, is de ander weer sterk in apps en draait de ander beter op oudere systemen. Omdat ieder systeem claimt het beste te zijn sinds gesneden brood, is dit een korte inleiding tot de beste distributies voor beginnende gebruikers.

Maak je geen zorgen, je kan al deze distributies makkelijk testen zonder de boel te installeren. Zo kan je kijken of het echt wat voor je is. De meeste distributies helpen je zelfs op weg om de installatiemedia te maken of kunnen vanuit je huidige besturingssysteem (meestal Windows) geïnstalleerd worden.

1. Ubuntu

De bekendste en populairste distributie van allemaal is Canonical's Ubuntu en dat is niet zonder reden. De leverancier timmert al jaren aan de weg met deze zeer complete distributie die zich onderscheidt op vlak van gebruiksgemak en robuustheid.

Ubuntu is gebaseerd op Debian, wat gezien wordt als de meest solide professionele distributie van allemaal. Hoewel het voor gebruikers wennen is te werken met de übersimpele Unity-interface, heeft Canonical afgelopen versies hard gewerkt deze te verbeteren en is de aanvankelijke kritiekstorm op de gebruiksomgeving gaan liggen. Mocht je nog steeds niet blij worden van Unity, kan je kiezen voor een van de vele varianten waaronder Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu-Mate en, sinds kort, Ubuntu Budgie.

Maar goed, om de beginnende gebruiker niet meteen lastig te vallen met keuzestress, raden wij aan gewoon te gaan voor de standaard Ubuntu.

Versie 16.04 is de laatste LTS (Long Term Support)-versie die je op dit moment kan downloaden. Als je het nieuwste van het nieuwste wilt hebben op Ubuntu-gebied kan je gaan voor versie 16.10.

Durf je het niet aan een installatiemedium te maken om het systeem te proberen? Geen zorgen, je kan het systeem ook online via je browser proberen door op deze link te klikken.