5 open source skills die je nodig hebt in 2017

Nu steeds meer organisaties ervoor kiezen om open source-software te gebruiken of hun platforms openbaar te maken, zullen de meeste IT-profs basiskennis van open source-werkmethoden vergaard hebben. Maar de benodigde vaardigheden kunnen, zoals de meeste dingen in de technologie, makkelijk veranderen.

Volgens The Linux Foundation zegt maar liefst 87 procent van de managers dat het moeilijk is om mensen met aanleg voor open source te vinden, en 79 procent van de managers probeert hun huidige open source-werknemers te behouden door ze wat extra's te bieden.

Onze Britse collega's van Computerworld UK spraken met de facilitator en open source-expert van CBT Nuggets, Shawn Powers. Onderwerp: de vaardigheden die IT-profs nodig hebben om in 2017 het open source-platform te veroveren.

Skill 1: open source DevOps tools

In de afgelopen paar jaar hebben DevOps en automatisering de manier veranderd waarop IT-teams bepaalde taken aanpakken en zijn er ondernemingen die DevOps tools willen integreren in de open source-software. Volgens sommigen kan er geen DevOps bestaan zonder het open source-platform.

De open source-gemeenschap kan zorgen voor een technisch kader dat nodig is om DevOps met succes te implementeren, maar volgens Shawn Powers is dat niet meer de volgende grote stap.

''Ik denk dat de enorme DevOps-rage eindelijk een beetje afneemt, in de zin van dat het een doodgewoon, algemeen bekend onderdeel van IT geworden is. Het is niet meer 'het' ding, het is gewoon hoe we nu te werk gaan'', vertelt Powers.

''Tools zullen blijven veranderen en verbeterd worden, in een wereld met DevOps voorzie ik hoe we van gewoon configuratiebeheer gaan naar orchestration door open source-tools als Puppet en Chef zodat wij het beheer van al die machines beheren. Het zal groeien. Het zal niet stagneren maar het is niet meer nieuw.

''Ik wil niet zeggen dat DevOps niet belangrijk is, maar het zal niet ons modewoord van het jaar worden''.

Skill 2: beveiliging

Beveiligingsvaardigheden blijven in 2017 erg gewild. Dit zullen we zeker merken met betrekking tot open platforms die toegankelijk zijn voor jan en alleman.

''Als je denkt over hoe we via het internet via allemaal apparaten met elkaar verbonden zijn, is het cruciaal om al die integratie met beveiliging op de eerste plaats te benaderen'', zegt Powers.

''Beveiliging wordt een belangrijke schakel en dat betekent niet alleen dat er beveiligingsexperts aangenomen moeten worden, maar dat we aan veiligheid moeten denken bij alles wat we in IT doen '', voegde hij daaraan toe.