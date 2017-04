5 radicale wijzigingen voor Ubuntu

Er zijn grote veranderingen gaande bij Ubuntu-maker Canonical. Unity, Mir en Ubuntu Touch zijn geschrapt en op sterven na dood (Canonical gaat verder met respectievelijk GNOME, Wayland en geen mobiele versie meer) en de Ubuntu-frontman Mark Shuttleworth keert terug als CEO van Canonical. Voormalige bazin Jane Silber zit nu in het bestuur.

Kernfuncties Ubuntu

Het doel is duidelijk: Ubuntu moet weer zijn focus terugkrijgen. Projecten als Mir kregen in de community kritiek. Niet omdat het een slechte uitvoering van een displayserver dreigde te worden, maar omdat velen vonden dat Canonical het wiel opnieuw probeerde uit te vinden, terwijl er prima alternatieven waren. Ontwikkelaars werden op Mir gezet, terwijl Canonical efficiënter kon zijn als er mee werd gewerkt aan Wayland, zodat er meer ontwikkelaars waren voor andere kernfuncties van Ubuntu.

Wellicht heeft Ubuntu zich te dun verdeeld over té veel projecten. Er werd ontwikkeld aan Ubuntu Desktop, Server, Cloud, Touch, Core, Kylin, Mir, Unity, Snap en er was veel overlap tussen die projecten, maar efficiënt is anders. Shuttleworth meldde dat hij met pijn in zijn hart het mobiele convergentie-project moest stoppen en die zet maakte eigenlijk een einde aan Touch, Unity en Mir.

Nieuwe aanpak

Maar het zoeken naar focus is meer dan alleen schrappen. Het gaat om een holistische aanpak om Ubuntu Ubuntu te laten zijn. De laatste jaren was er steeds meer kritiek te horen dat de Linux-distributie de desktop verwaarloosde ten faveure van Cloud en Server - en de laatste tijd met het aanschurken tegen IoT. Logisch, want Ubuntu is groot in de cloud en serverwereld en relatief klein in pc-land.

Wat kan Shuttleworth doen om een scherpe focus te geven en een efficiënte structuur te bouwen waarin ontwikkelaars op de juiste projecten worden gezet? Naar verluidt probeert de 'nieuwe' CEO investeerders te trekken met plannen die deze punten benadrukken, dus het wordt interessant om te zien hoe Canonical en dus Ubuntu gaan veranderen te komende tijd. We nemen een voorzet met een paar ideeën.