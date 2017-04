Zo maak je de hele organisatie open source

De kans is groot dat de eerstvolgende pc of laptop die je tegenkomt geen open source-besturingssysteem draait. Het is niet zo lastig om te zien waarom Windows nog steeds zo groot is. Kantoormensen missen de bekende look en feel, en geliktheid van Windows-omgevingen en de meeste bedrijven zijn niet bereid om personeel naar een open source-desktop te migreren uit angst productiviteit te verliezen van werknemers die Windows-software kennen en kunnen.

Maar het is niet alleen de desktop. Zelfs als je bedrijf aan closed source wil vasthouden (of in het geval van macOS, gedeeltelijk closed source) kan een organisatie nog steeds grote voordelen halen met open source-software. Over het algemeen is het gewoon beschikbaar om gratis te draaien. Ondersteuning is vaak minder breed beschikbaar, maar voor veel software is er een third-party leverancier die commerciële ondersteuning biedt. Door het licentiemodel komen de kosten dan veel lager uit dan met propriëtaire software.

Kun je een bedrijf volledig open source laten opereren? We werpen een blik op diverse open alternatieven, van productiviteit en CRM tot beheer en back-end - en dit is een verre van volledig overzicht. Wellicht trekt dit overzicht je organisatie over de streep dat er breder gebruikte en goedkopere software is dan wat er nu wordt ingezet. Ze zijn voor het overgrote deel als Nederlandstalige versie beschikbaar en groeien in populariteit.

Office

Er zijn niet zoveel bedrijven die daadwerkelijk ondersteuning vereisen van Microsoft, dus voor die organisaties is het financieel gezien veel logischer om een open pakket te gebruiken. Die zijn compatibel met Microsoft-formaten als .docx en .xlsx. De features zijn tegenwoordig net zo goed en volgens sommigen zelfs beter dan Office. Eigenlijk maakt dat voor een bedrijf niet eens zoveel uit, want de meeste werknemers gebruiken die diepe features niet eens.

In plaats van Microsoft Office, kun je eens kijken naar:

OpenOffice van Apache, een uitgebreide suite aan office-programma's voor Windows, macOS en Linux.

LibreOffice van de Open Document Foundation, ook voor de grote drie platforms. De meerderheid van de Webwereld-redactie zweert bij dit pakket.

NeoOffice, ook een fork van OpenOffice voor macOS, gebaseerd op Java.

Calligra, wat draait op Windows, macOS, Linux en FreeBSD.