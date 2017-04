Systemd-vrije Debian-fork komt eindelijk uit bèta

Het heeft even geduurd, maar de Debian-fork Devuan is af. Het project werd eind 2014 aangekondigd uit onvrede met de implementatie van het toentertijd controversiële systemd als volledig en default initialisatieproces binnen Debian. Het voornaamste issue is dat systemd een heleboel opstartprocessen zelf afhandelt en voor veel ontwikkelaars blackbox-code is.

Niet iedereen in de open source-community was daarom blij met het standaard inschakelen van systemd in distributies als Debian/Ubuntu, Fedora en openSUSE (vrijwel iedereen behalve Slackware en Gentoo) en dat leidde tot conflicten, opstappende ontwikkelaars en forks.

Devuan is zo'n fork en oorspronkelijk moesten Debian-gebruikers in de zomer van 2015 naar Devuan (uit te spreken als "Dev One") kunnen migreren, maar het project liep enige vertraging op.

Nadat Devuan vorige zomer in bèta ging, is nu de 1.0, gebaseerd op Debian Jessie, gepubliceerd. Deze release candidate is volgens de ontwikkelaars 'zo dicht als we bij een LTS kunnen komen'. Binnenkort volgt een finale versie van 1.0, waarna er verder gebouwd wordt aan Devuan 2.0.