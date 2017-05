3 onverwachte voordelen van Linux containers

Linux-containers helpen bedrijven applicaties in een package te stoppen en te isoleren. Hierbij worden alle bestanden die nodig zijn om de applicatie te draaien meegeleverd. Hierdoor wordt het heel makkelijk om applicaties te verplaatsen binnen bedrijfsomgevingen zonder dat je aan functionaliteit inboet.

Uit een recente Bain en Company studie (pdf) kwam naar voren dat respondenten veel voordeel halen uit het sneller innoveren en de verbeterde ontwikkeling en deployment cycles. Gebruikers konden de ontwikkeltijd met 15 tot 30 procent verkorten en op het gebied van kostenbesparing 5 tot 15 procent dankzij efficiƫntere processen en schaalbaarheid van IT architecturen.

Als bedrijven meer manieren kunnen vinden om flexibiliteit en schaalbaarheid toe te kunnen passen, zullen zij meer use cases vinden voor containers, met een paar voordelen die zij in eerste instantie niet zouden verwachten.

Voordelen van Linux containers

1. Containers rekenen af met downgrade-angsten

Stel, je zit in een operations-scenario en je moet 1000 servers upgraden binnen zes uur en er falen er 200. Je zou dan containers kunnen gebruiken om binnen enkele seconden een rollback uit te voeren in plaats van uren. Het voorkomen van zulke gigantische downtimes kan het verschil zijn tussen succes en jammerlijk falen in de competitieve omgevingen vandaag de dag.

Er is tegenwoordig maar weinig tolerantie voor dit soort vertragingen laat staan downtime. Omdat Containers volledige pakketten zijn, is het makkelijk te rollen tussen versies. Wij hebben nog nooit dit soort dingen mogen meemaken in Windows en Linux. Als voormalig operations persoon zorgt deze oplossing ervoor dat ik 's nachts beter slaap.