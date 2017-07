10 innovatieve en belangrijke open source netwerkprojecten

Grotere eisen aan de schaalbaarheid van netwerken stellen tegelijkertijd specifieke eisen aan verschillende IT-omgevingen. Omdat één deksel niet meer op zoveel potjes past, grijpen veel organisaties naar de vrije aanpasbaarheid van open source-oplossingen om in het netwerk in te zetten.

In veel gevallen gebruiken netwerkleveranciers open source-producten om hun eigen zakelijke oplossingen op te bouwen. In andere gevallen vormen ze de onderliggende technologie die enkele van de belangrijkste netwerken ter wereld in de lucht houden.

Netwerkspecialisten denken dat er een grote omslag binnen netwerkbeheer bezig is en dat open source een primaire rol speelt in next-gen IT, vooral bij providers. We kijken naar tien projecten die van fundamenteel belang zijn voor deze omslag in de netwerksector.

1. FD.io

FD.io staat voor Fast Data input/output en het is een open source project van verschillende open library's die het doel hebben om netwerkdata sneller en efficiënter te verwerken. FD.io richt zich op een hoge throughput, lage latency en efficiënte IO voor open sorce-netwerken. Onder meer Cisco droeg aan het project bij met zijn Vector Packet Processing (VPP) en anderen richten zich op programmeerbaarheid, hardwareversnelling en integratie met andere systemen.

De componenten worden doorgaans gebruikt met andere projecten als OpenDaylight, OpenNFV en OPenStack. De onderdelen zijn gemaakt om te werken met een breed aanbod aan doorsnee hardware, inclusief x86, ARM en PowerPC. Verder zijn grote namen als Ericsson, Cisco en Intel aan het project verbonden.

