Burgers DDoS'en rampensite na NL-Alert-bericht

Bij een brand op 21 augustus in de regio Rotterdam werd een NL-alert verstuurd met een waarschuwing over de rook en vlammen. In het tekstbericht stond een link naar rijnmondveilig.nl en die site ging daarna plat. Dat kwam omdat er een plan was om extra servers in te zetten bij groeiende vraag, maar dat ging niet snel genoeg om de bezoekersstroom aan te kunnen.

"Duizenden, zo niet tienduizenden mensen probeerden rijnmondveilig.nl in een hele korte tijd te benaderen. Daar waren we ook voorbereid - dachten we. Een krachtige webserver die de eerste stroom bezoekers kan opvangen. Extra servers die razendsnel kunnen bijschakelen. Het bleek niet voldoende."

Het plan om dit te voorkomen is nu het opzetten van lichtgewicht rampenpagina's die niet veel resources vereisen. Ten tweede wordt er beter gekeken naar welke capaciteit precies nodig is om een plotselinge verkeerspiek te kunnen verwerken, zo meldt rijnmondveilig.nl.