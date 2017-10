Windows 10-telemetrie in strijd met Nederlandse wet

De Autoriteit Persoonsgegevens is niet te spreken over de slecht te beheren telemetrie-opties van Windows 10. "Microsoft maakt als het ware non-stop foto's van het computergedrag van Windowsgebruikers en stuurt dit naar zichzelf", aldus de organisatie in een persbericht.

De AP is niet blij dat Microsoft gebruikers slecht informeert over welke data worden verzameld en dat gebruikers hier geen specifieke toestemming voor kunnen geven.

Op Computerworld kon je vorig jaar deze uitleg lezen over de verschillende telemetrie-opties van Windows 10.

"De informatie die Microsoft geeft in het installatiescherm van de Creators Update over keuzemogelijkheden schiet tekort. Het wordt niet duidelijk dat Microsoft bij volledige telemetrie voortdurend gegevens verzamelt over het gebruik van apps en het surfgedrag via Edge, inclusief bijvoorbeeld gelezen nieuwsartikelen en ingevoerde locaties in apps", staat te lezen in het persbericht.

Eerder dit jaar publiceerde Microsoft een 83 pagina's tellend technisch document over wat er precies wordt verzameld door het besturingssysteem: Dit verzamelt Windows 10 aan data over jou

Verder geeft de organisatie uitleg over hoe de telemetrie van Windows 10 precies werkt in een uitgebreid blog hierover. Microsoft heeft volgens de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven de overtredingen te zullen beëindigen.

Zelf alvast je privacy terugpakken in Windows 10? Lees ook: Zo timmer je Windows 10 Creators Update dicht