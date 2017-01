Robots moeten dezelfde rechten krijgen als mensen

De commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement wil dat de Europese Commissie met een wetsvoorstel komt dat een aantal ethische en juridische problemen moet regelen op het gebied van robotics - zoals wie verantwoordelijk als een zelfrijdende auto betrokken raakt bij een ongeluk.

Erkennen dat de meer ontwikkelde zelfstandige robot een soort van elektronische persoonlijkheid heeft zou zaken kunnen oplossen als wie er verantwoordelijk is voor hun acties, denkt de commissie. Urgenter dan de kwestie van robotrechten is echter het opzetten van een verplichte verzekeringsregeling die slachtoffers van een ongeluk met een zelfrijdende auto moet compenseren.

[Lees ook: De mooiste auto's van de toekomst]

De parlementariërs willen tevens een agentschap in de EU die adviezen moet geven over de technische, ethische en juridische zaken in en om robotics, en een vrijwillige ethische gedragscode voor degenen die robots ontwerpen en ermee werken. Die code moet tevens voorzien in een soort "kill switch" in de robots zodat ze als dat noodzakelijk is kunnen worden uitgeschakeld.

"We hebben snel een robuust Europees juridisch raamwerk nodig", zegt de rapporteur van de commissie, Made Delvaux.

De urgentie is niet zozeer omdat onafhankelijk functionerende robots mogelijk amok maken, zegt de parlementariër, maar als de EU niet als eerste ermee komt, we regels zullen moeten volgen die door andere landen zijn geïnitieerd.

Opmerkelijk is dat belastingen een van de zaken is die de parlementariërs geregeld willen hebben door de Europese Commissie. Robots die dezelfde rechten willen hebben als mensen zouden kunnen worden aangeslagen voor belastingen.

Het volledige parlement zou volgende maand al kunnen stemmen over de aanbeveling van de commissie Juridische Zaken, maar zelfs als het ermee eens is is de Europese Commissie niet verplicht om die vraag naar wetgeving op te volgen.