Gezichtsherkenning FBI criminaliseert vrouwen

De FBI werkt al vijf jaar aan een enorme database van gezichten, niet alleen van criminelen, maar ook van gewone burgers via foto's op rijbewijzen en paspoorten.

De overgrote meerderheid (tachtig procent) van de gegevens daarin is niet gebaseerd op data van criminelen maar op burgers, terwijl de FBI drie jaar geleden nog beweerde alleen geboefte op te slaan in de database. Vorig jaar moest de FBI met de billen bloot over de exacte inhoud nadat een nieuwe privacywet van kracht werd.

False positives blind vertrouwd

Op die database wordt gezichtsherkenning toegepast voor opsporingstaken, maar dat laat nogal te wensen over, zo hoorde een commissie van het Amerikaanse congres dat onderzoek doet naar de technologie. The Guardian schrijft over de getuigenissen bij de commissie en meldt dat er een heleboel niet in de haak is.

De software blijkt té onnauwkeurig om van nut te zijn en levert in 15 procent van de gevallen een false positive op. Opvallend is verder dat bij vrouwen en minderheden de kans op een false positive groter is dan bij blanke mannen.

Al eerder uitten diverse deskundigen zorgen om de nauwkeurigheid van het systeem. Uit documenten vorig jaar bleek het allemaal nog veel erger te zijn: de FBI vertrouwde veelal blind op de informatie van gezichtsherkenning en zag de resultaten als voldoende bewijs voor onderzoek.

Misbruik database

De commissie maakt zich dan ook grote zorgen. Gezichtsherkenning kan een positieve zaak zijn in de bestrijding van misdaad, "maar het kan ook gebruikt worden door kwaadwillenden om mensen lastig te vallen of te stalken", zegt de voorzitter van de congrescommissie.

"Het kan worden gebruikt om vrijheid van meningsuiting en vergadering te beperken en door mensen te volgen die politieke bijeenkomsten, protesten, kerken of andere openbare plekken bezoeken."