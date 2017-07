5 manieren waarop president Trump IT vermorzelt

President Donald Trump kun je van veel dingen beschuldigen, maar in ieder geval niet van gezond beleid als het gaat om ICT-issues. Zijn 'beleid' laat zien dat hij fundamentele begrippen als netneutraliteit of encryptie niet begrijpt, of ze gewoon negeert. Omdat hij in deze autobiografie ooit al eens schreef niets te begrijpen van tech-investeringen en nauwelijks weet hoe hij een pc aan moet zetten, neigen we ernaar het eerste te denken.

Nou horen we je denken: ach, Amerika doet maar lekker. Het vervelende is alleen dat waar de VS lijdt in de tech, wij in Europa ook lijden. Vooral wat betreft netneutraliteit. Niet alleen graven de huidige grote webdiensten zich in en krijgen kleine concurrenten minder kansen, maar ook sterven werkelijk innovatieve ideeën omdat ze geen eerlijke kans meer hebben tegenover een gevestigde partij.

Dat kan aan de ene kant goed nieuws zijn voor Europa, in de zin dat start-ups hier wél kansen hebben op het web die Amerikaanse versies niet hebben. Maar grote partijen blijven een kritieke gebruikersmassa hebben met niet bewegende Amerikanen en daardoor ook ingegraven blijven bij Europese gebruikers, ondanks de Europese concurrentie. Een nieuw bedrijf moet daarom harder vechten en/of een nóg beter idee hebben om gebruikers te lokken.

Komiek John Oliver sloeg de spijker kundig op de kop van de netneutraliteitsdiscussie onder het brede publiek met de observatie: "If you want to do something evil, put it inside something boring." In plaats van 'netneutraliteit' zouden we het moeten hebben over: "Preventing Cable Company fuckery".

Hier volgen vijf manieren waarop Trump ageert tegen fundamentele tech-issues, wat heeft geleid tot protesten van politici, techbedrijven, deskundigen en consumenten.