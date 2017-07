Telco's op protestdag: wij willen óók nepneutraliteit!

Providers proberen uit alle macht het verhaal te verdraaien, iets wat president Trump ook met succes heeft gedaan door netneutraliteit een machtsgreep van de elite te noemen. Telco's framen het issue als volgt: netneutraliteit voorkomt het blokkeren van sites, blokkeren van sites is slecht voor iedereen en dat is wat de huidige regels van de FCC doen.

Kortom: de regels van de FCC, die juist stellen dat het ene verkeer geen voorang mag krijgen op het andere, zijn juist pro-blokkades. Blokkades voor innovatieve peeringmodellen, vrije doorgifte van de ene dienst boven de andere en daarmee slecht voor netwerken en uiteindelijk internet - zo luidt de redenatie van Amerikaanse providers.

Nepneutraliteit

De meeste telco's richten zich op hun eigen UnlockTheWeb-campagne. Op unlocktheweb.com kunnen mensen lezen hoe de huidige regels innovatie remmen, censuur in de hand werken en prijzen voor klanten verhogen. AT&T doet het anders en sluit zich aan bij de protesten van vandaag, zo meldt Recode.

AT&T, ooit nog partij in de rechtszaak tegen de FCC om diens pogingen netneutraliteit af te dwingen, benadrukt dat het issue de vrije stroom van informatie is. Volgens AT&T was de Open Internet Order - die telco's met succes de nek omdraaide in 2014 - toereikend en zijn de huidige regels veel te strikt.

Gevaar voor innovatie

Daardoor wordt er niet meer geïnvesteerd in nieuwe technologieën (Vodafone waarschuwde hier in Nederland 6 jaar geleden nog dat 4G-uitrol in gevaar kwam door netneutraliteit) en wordt innovatie juist geremd en neemt de robuuste groei van het internet af, zo beargumenteert AT&T in een blogpost.