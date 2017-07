Criminelen vluchten per ongeluk naar Nederlandse politie

Ondergrondse marktplaats AlphaBay werd een eerder deze maand neergehaald en gebruikers vluchtten naar alternatieve ondergrondse handelplaats Hansa Market, ook gespecialiseerd in de verkoop van drugs en valse legitimatiebewijzen. Helaas voor de criminelen had de Nederlandse politie die servers in bezit gekregen.

Wachtwoorden gerecycled

Na de val van AplhaBay moest de politie zelfs de enorme toeloop indammen, zo meldt de NOS. De politie bracht ondertussen de identiteit van de gebruikers in kaart. Securityjournalist Brian Krebs wijst erop dat er dan wel een nieuwe darknet-markt in het ontstane vacuĆ¼m kan stappen, zoals dat vaker gebeurt, maar dat het vertrouwen dat criminelen plaatsen in dit soort diensten met deze actie een grote deuk heeft opgelopen.

Daarnaast doen de darknet-gebruikers blijkbaar hetzelfde als normale eindgebruikers: ze recyclen wachtwoorden en inloggegevens op meerdere ondergrondse marktplaatsen. Die gegevens zijn nu in handen van de politie, die ze ongetwijfeld gaat inzetten voor verder onderzoek. Daarmee is de Hansa-infiltratie een groot succes voor de politie.

THCT v. Silk Road 2.0

Een paar jaar gelden zorgde het Team High Tech Crime ook al voor een kleine vertrouwenscrisis onder criminelen, toen het een in een Nederland gehoste Silk Road 2.0-server kopieerde om bezoekers naar de marktplaats te monitoren. En ook de FBI deed zoiets met kinderpornosite Playpen. De beheerder werd opgepakt en een kopie van de site werd levend gehouden om zoveel mogelijk bezoekers te identificeren en te arresteren.