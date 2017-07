Slim pistool gehackt met magneetjes

Zo legt het slimme wapen contact met een horloge, waardoor alleen diens drager het wapen kan afvuren. Maar een aanvaller kan het signaal versterken, waardoor het horloge niet dichtbij hoeft te zijn; verstoren, waardoor de eigenaar niet meer kan afvuren en zelfs het hele beveiligingsmechanisme omzeilen door magneetjes op het wapen te bevestigen.

Horloge voegt weinig toe

Dat laatste werkt omdat het wapen zichzelf ontgrendelt via een magnetisch mechanisme, zo ontdekte de hacker in de specificaties die omschreven waren in de patentaanvraag. Hij bestelde een paar magneetjes om dat mechanisme te verstoren en ontdekte dat het horloge niet eens nodig was om te kunnen schieten.

Het storen van het signaal tussen het horloge en het pistool bleek relatief eenvoudig door met een zender van twee tientjes op dezelfde 900 MHz-frequentie te gaan zitten. Het kapen van het signaal was iets lastiger, maar ook dat deed hij met goedkope hardware, waarbij een apparaatje het signaal van het horloge opvangt en doorstuurt naar een andere.

Ontwapenen

Een inbreker zou een gewapende huiseigenaar kunnen ontwapenen met zoiets simpels als een DECT-telefoon, zo zegt de hacker. De onderzoeker demonstreerde zijn ontdekkingen vast aan Wired op een schietbaan. De hacker nam aan dat hij de beveiliging van het vuurwapen wel op de een of andere manier kon omzeilen, maar zegt verbaasd te zijn over hoe makkelijk dat in dit geval bleek.

De maker is in april verwittigd, maar reageert op vragen van Wired met de mededeling dat het gaat om moeilijke of onpraktische aanvallen. Maar deze ervaringen zullen de volgende generatie slimme pistolen beter beveiligen, zo verzekert een woordvoerder van de fabrikant.