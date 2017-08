Voorgeïnstalleerde malware bespioneert 700 miljoen apparaten

"Beveiliging en privacy voor onze klanten is voor ons ontzettend belangrijk. Alle Blu-telefoonmodellen zijn niet langer beschikbaar op amazon.com totdat dit probleem is opgelost," liet Amazon weten aan Cnet. De malware is ontdekt door onderzoekers van beveiligingsbedrijf Kryptowire die hun bevindingen bekend maakte op beveiligingsevenement Blackhat.

Het is niet de eerste keer dat Blu is betrapt. Vorig jaar werd er ook al malware aangetroffen op de Blu R1 HD, het populairste budgettoestel dat Amazon aanbood. Het bedrijf werd toen ook al door Amazon op de vingers getikt. Blu gaf destijds toe dat het een foutje was en dat het niet meer zou gebeuren, maar het blijkt dat de malware nooit is gestopt met het verzenden van verzamelde data naar servers in China. Daarnaast zijn er dit jaar andere varianten van de malware ontdekt op duurdere toestellen van Blu.

"Ze hebben [de malware] vervangen met mooiere versies. Ik heb het netwerkverkeer gecaptured door gebruik te maken van het command and control kanaal dat [de malwarebouwer] gebruikt," aldus Ryan Johnson van Kryptoware.

Ondertussen doen zowel de malwarebouwer (Adups) als Blu alsof hun neus bloedt. "De problemen die wij in 2016 hadden bestaan niet meer," laat een woordvoerder van het softwarebedrijf weten, terwijl Blu zegt dat de meldingen onjuist zijn en dat het niets verkeerd doet. "Wij hebben verschillende policies waarin wij de privacy en beveiliging van klanten serieus nemen."

