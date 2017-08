'Echte mensen hebben geen encryptie nodig'

Techbedrijven zouden meer moeten doen om autoriteiten te helpen met het oplossen van dreigingen. "Encryptie maakt het voor ons erg moeilijk terroristische aanvallen te stoppen. Het is voor ons onmogelijk toegang te krijgen tot versleutelde data en in specifieke gevallen zorgt het ervoor dat wij terroristen en criminelen niet kunnen stoppen," vertelt Rudd tegen de Telegraph.

De minister pleit overigens niet voor een wet die encryptie verbiedt, maar hoopt dat techbedrijven vrijwillig afstappen van end-to-end-encryptie omdat "echte mensen" deze feature toch niet nodig hebben. "Echte mensen hebben liever een app die goed werkt. Wie gebruikt Whatsapp nou vanwege de goede encryptie? Gebruikers gaan liever voor een app die zeer gebruikersvriendelijk en goedkoop is en ze de mogelijkheid geeft met vrienden en familieleden te communiceren. Bedrijven zoeken constant naar een balans tussen veiligheid en bruikbaarheid. Onze experts geloven dat er op dat gebied kansen blijven liggen."

"Gevaarlijk en misleidend," zeggen verschillende privacy-activisten. Terroristen switchen simpelweg naar andere end-to-end-versleutelde messaging-apps (als zij die überhaupt al gebruiken) die niet samenwerken met de Britse overheid. Normale gebruikers zijn dan ondertussen minder veilig. "De suggestie dat 'echte mensen' niets geven om de veiligheid van hun communicatie, is gevaarlijk en misleidend. Sommige mensen willen niet dat hun communicatie in handen komt van bedrijven, van partners die er misbruik van maken of van werkgevers, terwijl anderen werken in landen die het niet zo nauw nemen met mensenrechten. Het is niet aan de geheime diensten om te bepalen of mensen end-to-end-encryptie nodig hebben of niet," aldus Jim Killock van de UK digital liberties group.

Trend tegen encryptie

Paul Bernal, van de UEA Law School vertelde in een interview met Business Insider dat dit soort uitspraken niet als een verrassing komen, maar dat ze toch wel erg deprimerend zijn. "Dit is slechts een onderdeel van een grotere trend tegen encryptie. Slimme criminelen en terroristen kunnen hun eigen encryptie toepassen en incompetente criminelen worden toch wel gepakt. Het zijn juist de normale mensen, of om Rudd's afschuwelijke term te gebruiken, 'echte mensen' die de dupe worden van haar plannen."

Facebook en Whatsapp hebben niet gereageerd op de uitspraken.