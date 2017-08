Antivirusmaker: Torrent-clients zijn broedplaats voor malware

Het bedrijf verwijst hierbij naar twee incidenten met torrent client Transmission die vorig jaar plaatsvonden. Malafide hackers hadden toen de servers van het team achter de torrent-client besmet om vervolgens Transmission zelf te besmetten.

Pure bangmakerij, zegt Andy van TorrentFreak. "Dit waren zonder twijfel verschrikkelijke incidenten (waarop het Transmission-team snel actie ondernam) maar dit neerzetten als torrent-client-problemen is oneerlijk."

Andy zegt verder dat dit artikel vooral mensen zonder technische achtergrond onterecht afschrikt en dat ESET de tientallen miljoenen schone installaties negeert en clients van andere fabrikanten allemaal over één kam scheert.

Het artikel haalt verder enkele voorbeelden aan waarin bepaalde torrents malware bevatten, maar ook hier slaat ESET de plak mis. Dit ligt niet aan de clients, maar simpelweg aan de software die gebruikers binnen halen. "De gevallen die ESET aanhaalt zijn weliswaar realistisch en erg vervelend voor de slachtoffers, maar het is belangrijk rekening te houden dat torrent-gebruikers niet verschillen van andere online gebruikers," aldus Andy. Het maakt niet uit of mensen malware binnenhalen via hun webbrowser of via een torrent-client, een besmetting is een besmetting en torrent-clients de schuld geven is volgens Andy kortzichtig.