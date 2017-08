Deze Disney-apps bespioneren je kinderen

Disney zou de apps samen met Upsight, Unity en Kochava gemaakt hebben en toestemming hebben gegeven trackers in de apps te steken. Deze software kon op de achtergrond informatie verzamelen voor advertenties en andere commerciële doeleinden.

"Disney had niet in zee moeten gaan met deze ontwikkelbedrijven. De bedrijven maken gebruik van zware technologieën die op industriële schaal individuen tracken en te gelde maken. Deze technologieën horen niet thuis in apps voor kinderen", aldus Jeffrey Chester van het Center for Digital Democracy.

Het bedrijf is aangeklaagd (PDF) door een bezorgde moeder, Amanda Rushing, en haar kind "L.L.". Andere gedupeerden en bedrijven kunnen zich aansluiten in deze collectieve rechtszaak. Wat deze zaak zo gevoelig maakt is dat er ook informatie van kinderen onder de 13 jaar is verzameld, iets dat wereldwijd verboden is.

Misleidend

Disney zegt overigens dat de aanklacht pure misleiding is en dat het de rechtszaak gaat aanvechten. "Disney geeft een robuust COPPA compliance-programma en wij hebben strikte dataverzamelings-policy voor Disney-apps voor kinderen en hun families. De klacht is gebaseerd op een fundamenteel onbegrip van de COPPA-principes en wij kijken ernaar uit deze actie aan te vechten voor de rechter," liet Disney weten in een verklaring.

Kochava, Upsight en Unity hebben nog niet gereageerd op de aanklachten.

Het gaat zowel om de Android- en iOS-apps waarvan sommige games tussen de 100 en 500 miljoen keer zijn geïnstalleerd.

Op de volgende pagina: de gewraakte games