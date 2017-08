Nederland aan de top met malafide domeinen

NTT Security keek naar waar landen waar aanvalsverkeer wordt gehost en zoals vaker het geval is komt Nederland hoog uit de bus. "De infrastructuren in Frankrijk en Nederland zijn de laatste jaren sterk verbeterd. Ze bieden allebei veel diensten die aan specifieke behoeften voldoen, inclusief telefonie, hosting, kabel en soms alle drie", zo schrijft NTT Security in zijn recentste kwartaalrapport (PDF).

De goede infrastructuur is een belangrijke factor, maar een paar jaar geleden wees McAfee op een ander punt dat Nederland aantrekkelijk maakt voor criminelen: er zijn voor een klein land relatief veel kleine hostingpartijen. Omdat wereldwijd veel websites worden gedraaid vanuit Noord-Europa, zie je uiteraard ook meer malafide domeinen opduiken in deze regio.

Er wordt vooral verkenningswerk gedaan via Nederlandse domeinen, zo merkt NTT Security op. Naast sniffen zie je relatief veel webapplicatie- en andere applicatiespecifieke aanvallen. Andere aanvallen (DDoS, botnets, et cetera) komen weinig van deze hosts, wat past bij eerdere bevindingen dat C&C-servers meestal in de VS en China worden gedraaid.

Bron: NTT Security, Quarterly Threat Intelligence Report, Q2 2017