DNA besmet computers

Biohackers stoppen malware in DNA-strengen om analyserende computer over te nemen.

De computers die het DNA analyseren raken van slag en kunnen worden overgenomen. Biologen die normaal gesproken DNA synthetiseren, doen er alles aan om te voorkomen dat geconstrueerd DNA niet gebruikt kan worden om bijvoorbeeld toxines aan te maken. Er wordt normaal gesproken alleen geen rekening gehouden dat DNA niet alleen mensen of dieren kan besmetten, maar ook computers.

De onderzoekers lieten zien dat het mogelijk is malware in fysieke DNS-strengen te stoppen en de software op de analyse-computer corrupt kan laten raken en zo over te nemen.

Niet makkelijk

De biohackers demonstreerden de hack met een buffer overflow-exploit en gaven aan dat het zeker niet makkelijk was om voor elkaar te krijgen. Er moest gewerkt worden met verschillende chemicaliën die op een andere manier binden met de code-units van het DNA. Daarbij moest ook rekening worden gehouden met de natuurlijke stabiliteit van de monsters.

Het bouwen van buffer-overflow betekent dat er veel van dezelfde datastrings moeten worden gebruikt en dat kan ervoor zorgen dat DNA-strengen zichzelf vouwen. De groep moest de exploit daarom op verschillende manieren herschrijven zodat het geheel uiteindelijk als echt DNA kan overleven - ook als deze wordt verstuurd naar het laboratorium voor onderzoek.

Geen zorgen

We hoeven ons voorlopig nog geen zorgen te maken dat we zulke aanvallen op korte termijn in de praktijk tegenkomen. Er zijn nog te veel points of failure en omdat DNA op twee manieren kan worden ingelezen is de kans aanwezig dat de malware achterstevoren wordt ingeladen en nutteloos is. Dit kan worden opgelost door de malware als palindroom weg te schrijven, maar dat vergroot onder andere weer het risico dat het DNA zich vouwt.

Seth Shipman, een van de teamleden, zegt dat hij betwijfelt of het zin heeft DNA-strengen nu al te screenen voor dit soort dingen.

Meer details en informatie over dit experiment kan gevonden worden op deze Wired-webpagina.