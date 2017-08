Zet Windows op een usb-stick om data te beveiligen

Als laptops worden doorzocht en vervoerd als ruimbagage, is Windows to Go een oplossing.

Microsoft heeft er een handje van om technische oplossingen te bedenken voor problemen waar slechts een klein deel van de gebruikers last van heeft. Windows to Go was een voorbeeld daarvan: de behoefte aan dit middel bestond in 2011 nauwelijks. Zes jaar later lijkt het alsof Microsoft simpelweg zijn tijd te ver vooruit was, nu meer mensen een oplossing als Windows to Go zoeken.

Windows to Go is zoals je waarschijnlijk weet een volledige Windows-installatie op een usb-apparaat. Steek een usb-stick in een pc, boot vanaf usb en je eigen Windows-installatie, inclusief je programma's, bestanden en zakelijke resources, kun je op elke computer gebruiken. Als je klaar bent, schakel je het systeem uit, trek je de usb-stick eruit en klaar is kees. Het is in feite een portable versie van Windows.

Meer controles

Het wordt aantrekkelijk nu iedereen die met elektronica op reis gaat een beveiligingsrisico vormt. Je herinnert je vast wel hoe de VS een laptopban overwoog voor zelfs ESTA-landen als Nederland. Dit is (voor nu) van de baan, maar Amerika is nog steeds bezig met strengere controles voor zowel interne als internationale vluchten.

Dat betekent dat de kans bestaat dat we binnenkort laptops enkel nog in de ingecheckte bagage mogen vervoeren, als ze überhaupt nog meegenomen mogen worden. Ook Groot-Brittannië overweegt zulke maatregelen. Daarnaast neemt de kans toe dat bij douanes binnen en buiten Europa apparaten als laptops, tablets, of smartphones worden gecontroleerd - mogelijk zelfs grondig en op inhoud. Dat maakt het allemaal aantrekkelijker om je systeem op een usb-stick mee te nemen.

Laptops onbeheerd achterlaten

Het is duidelijk wat de gevolgen hiervan zijn voor IT-afdelingen. Veel organisaties hebben een beveiligingsbeleid dat verbiedt dat werknemers hun zakelijke laptops uit het oog verliezen. Veel bedrijven versleutelen de harde schijven nog steeds niet. (Dat is vanuit beveiligingsoogpunt duidelijk een vereiste vandaag de dag.) Verder sturen veel bedrijven werknemers naar onbetrouwbare plekken met waardevolle bedrijfs-assets en intellectueel eigendom in digitale vorm.

Zulke organisaties lopen tegen een nieuwe realiteit aan waarbij het waarschijnlijk wordt dat werknemers hun laptops onbeheerd moeten achterlaten of zelfs dat apparaten worden doorzocht. Dat zijn grote bedrijfsrisco's waar op moet worden geanticipeerd. Het beste is het advies om laptops bij reizen niet meer mee te nemen. Dan is er dus behoefte aan een mechanisme waarop ze wel gebruik kunnen maken van hun applicaties en bestanden en daar komt Windows to Go van pas.

