Ex-spionagechefs lopen over in Crypto War

Jonathan Evans, voormalig hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5, waarschuwt voor de schadelijke effecten van het afzwakken van versleuteling in populaire berichten-apps. Eerder deze zomer benadrukte het voormalige hoofd van afluisterdienst GCHQ, Robert Hannigan, dat het introduceren van backdoors in versleuteling een slecht idee is.

De opmerkingen van Evans gaan lijnrecht in tegen het huidige beleid van de Britse regering, die het standpunt heeft dat techbedrijven niet genoeg doen om onwenselijk gebruik van hun apps en diensten tegen te kunnen gaan. De ex-MI5-chef stelt dat versleuteling belangrijk is voor de commerciële belangen van het land, omdat mensen het Verenigd Koninkrijk als land moeten kunnen zien waar je beveiligd kunt werken.

"Nu onze voertuigen, vliegtuigen en kritieke infrastructuur zo sterk afhankelijk is van internet, moeten we er zeker van kunnen zijn dat we het hebben beveiligd omdat onze economie en dagelijkse levens afhankelijk zullen zijn van de beveiliging die we opzetten tegen cyber-aanvallen", zei hij tegen de BBC.