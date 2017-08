De 5 grootste dreigingen voor je smartphone

Een smartphone kan als een tikkende tijdbom voelen, vooral bij IT'ers. Het lijkt wel of de ellende alleen maar toeneemt en mensen juist minder opletten bij het downloaden van malafide apps en op gevaarlijke links klikken. Maar omdat we zoveel doen op de smartphone is het vrijwel onvermijdelijk dat gebruikers vroeger of later malware tegenkomen.

We spraken met SANS-beveiliger en instructeur Chris Crowley over de belangrijkste mobiele dreigingen vandaag de dag. Daarna staan we stil bij enkele punten om schade te voorkomen danwel te beperken.

1. Malafide apps

Het is lastig om te zien dat een app die één ding belooft eigenlijk iets anders doet. Beveiligingsbedrijf CheckPoint vond vorige maand nog clickjackende malware op Google Play. De malafide apps zorgen voor frauduleuze advertentiekliks om omzet te genereren voor de criminelen die het uitbaten. De app was tussen de 4,5 en 18,5 miljoen keer gedownload.

Maar het is niet alleen Android-malware waar gebruikers voor moeten oppassen. Palo Alto heeft twee jaar geleden iOS-malware gevonden. YiSpecter was de eerste malware in het iOS-ecosysteem - hij misbruikte API's om malafide functionaliteiten te implementeren - die CheckPoint ooit was tegengekomen.