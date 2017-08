Beginners bouwen simpele Android-ransomware met app

Beveiligingsbedrijf Symantec houdt al een tijdje een opvallende trend in de gaten: Trojan Development Kits (TDK's). Malware-auteurs in de dop kunnen daarmee eenvoudig hun malafide software knippen en plakken om een Android-ransomware-app uit te rollen naar een groep slachtoffers.

"Individuen met weinig technische kennis kunnen hun eigen op maat gemaakte Android-ransomware bouwen. Deze apps zijn niet alleen nuttig voor beginnende en onervaren criminelen, maar ook voor harde malware-auteurs die deze gemakkelijk te gebruiken kits mogelijk aantrekkelijker vinden dan om het allemaal zelf te doen", aldus Symantec-onderzoeker Dinesh Venkatesan.

Het goede nieuws is dat de malwaremakende app gericht is op de Chinese markt en zulke hobby-malware vaak niet opduikt in Google Play. Minder fijn is het vooruitzicht dat TDK's aan het groeien zijn en het niet moeilijk is om meer talen toe te voegen. "We verwachten dat met de verspreiding van deze ontwikkeltools er een toename volgt in mobiele ransomwarevarianten."