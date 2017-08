Onversleutelde sites krijgen straf van Chrome

Over iets meer dan een maand moeten sitebeheerders als het aan Google ligt zijn overgestapt op HTTPS. Chrome geeft vanaf versie 62 een waarschuwing weer in de adresbalk dat de site onbeveiligd is. De zoekgigant doet al langer verwoede pogingen websites naar HTTPS te krijgen, onder meer door sites met SSL een betere ranking te geven in de zoekresultaten.

Sitebeheerders die niet de financiële middelen hebben om certificaten aan te schaffen, kunnen uitwijken naar Let's Encrypt. Dat project van de EFF biedt een gratis certificatensysteem en bijbehorende tools om ze te verversen. Alle grote fabrikanten erkennen Let's Encrypt als CA en de certificaten worden door de grote browsers herkend.

Versie 62 is vorige week uitgebracht in dev-kanaal, maar in onze huidige Chrome Canary (met build 62.0.3199.0) konden we vanochtend de wijziging nog niet zien.