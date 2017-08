Zo beveilig je je Chromebook nog beter

Een Chromebook is al meteen een sterk beveiligde computer, omdat het webgebaseerde besturingssysteem gebruik maakt van Google's nieuwste beveiligingsmethoden en steeds op de achtergrond beschermd wordt met updates. Chrome OS is daarom goed bestand tegen de meeste ellende die op het web rondwaart.

Maar het kan altijd beter, vooral als je je digitale voetspoor wilt verkleinen of wilt voorkomen dat dat elke actie online bijdraagt aan een advertentieprofiel. Misschien deel je de Chromebook met anderen of wil je jezelf een beetje ontgoogelen omdat het bedrijf zoveel informatie oppikt. Wat je reden ook is, het kan geen kwaad om de beveiliging iets verder te upgraden.

Eigen security eerst

Het begint met het zelf voeren van een goed beveiligingsbeleid, want een aantal securitymogelijkheden zijn optioneel of standaard uitgeschakeld. Een sterk beveiligd Google-account is bijvoorbeeld al een eerste vereiste. Behalve een goed wachtwoord, zou je ook 2FA moeten inschakelen. Dan krijg je een tweede inlogcode via sms of via Google Authenticator.

Als je dat nog niet hebt gedaan, is nu de tijd gekomen om authenticatie in twee stappen voor je account te configureren via deze pagina van Google. Na het activeren kun je hier ook opties kiezen als een sleutel voor een usb-stick of authenticatie via de app. Ook kun je hier je vertrouwde apparaten beheren, zodat als je Chromebook is verdwenen, je de automatische toestemming intrekt en er opnieuw om een 2FA-code wordt gevraagd.