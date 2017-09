Stuur rustig privéberichten onder werktijd

De werkgever gebruikte surveillance-software om werknemers in de gaten te houden en kwam er zo achter dat Barbulescu privéberichten verstuurde met het werkaccount via de instant messaging software Yahoo messenger.

Privacy

De uitspraak van deze rechtszaak betekent overigens niet dat werkgevers niet langer hun werknemers mogen bespioneren. Dat is nog steeds mogelijk. Werknemers moeten daarvan echter wel van tevoren op de hoogte worden gebracht, dat is in het geval van Barbulescu niet gebeurd.

Daarnaast werd het bedrijf aangerekend dat het niet voldoende had gedaan om de privacy van de medewerker te beschermen. Bovendien heeft Barbulescu het bedrijf niet blootgesteld aan risico's als het beschadigen van diens IT-systemen.

De uitspraak is gedaan door het Europees Hof van de mensenrechten en het is niet mogelijk om in hoger beroep te gaan.