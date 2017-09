Dit moet je weten over de CCleaner-hack

De hack is ontdekt door Cisco Talos en het bedrijf meldde op 13 september dat de officiele downloads van CCleaner 5.33 en CCleaner Cloud 1.07.3191 malafide code bevatten die een Domain Generation Algorithm en een hardcoded Command and Control-functie bevatten. Dit betekent dat malafide hackers de computers waarop de software is ontwikkeld hebben weten te infiltreren en de broncode hebben kunnen aanpassen waarmee gebruikersdata kan worden gestolen.

Paul Yung, vice president of products zegt in een blogpost dat het bedrijf de hack al op 12 september had geidentificeerd en al de nodige stappen had genomen voordat Cisco Talos contact opnam met het bedrijf en dat het alleen gaat om de 32-bit-versies van CCleaner en CCleaner Cloud. Gelukkig draait de gemiddelde pc op 64-bit-software waardoor de schade nog enigszins beperkt bleef.

Yung verzekert gebruikers dat het gevaar is geweken en dat de besmette server uit de lucht is gehaald. Daarnaast meldt hij ook dat Piriform de toegang tot andere servers heeft geblokkeerd zodat de malafider hackers daar ook niet meer bij kunnen. Het bedrijf heeft inmiddels nieuwe versies online staan die gebruikers zo snel mogelijk moeten downloaden

