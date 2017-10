Zo timmer je Windows 10 Creators Update dicht

Ik vind het persoonlijk niet zo erg om informatie te delen, zolang ik maar weet om welke informatie het gaat en hoe deze wordt gebruikt. Ik moet ook toegeven dat ik het erg leuk vind om "Alexa, play Rick Harper" of "Alexa, call the kitchen" te zeggen en het apparaat voor mij te laten werken. Ook praat ik graag tegen m'n telefoon met kreten als: "Ok Google, Navigeer naar Habitat for Humanity" of "OK Google, weer kan ik een goed restaurant vinden" en te zien hoe mijn telefoon meteen reageert. Daarnaast vind ik het niet erg dat Google mijn e-mails scant en mij daarom tijdig meldt wanneer ik de deur uit moet om m'n vlucht te kunnen halen.

Hiervoor moeten zowel Google als Amazon aardig wat informatie verzamelen. En ook Microsoft zet op dat gebied tegenwoordig een tandje bij. Het bedrijf heeft jaren geleden de Scroogled campagne aan de wilgen gehangen en zet Windows ook in om data te verzamelen van gebruikers.

Ook dit vind ik geen probleem, maar als je als je geen fan bent van dataverzameling, is dat niet iets waar je vrolijk van wordt. Daarom lopen wij alle belangrijke privacy-instellingen van Windows 10 Creators Update met je door.