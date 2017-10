Update maakt Sonos-speakers onbruikbaar voor privacy-fans

Sonos wijzigde in augustus de privacyvoorwaarden waardoor het bedrijf meer data kon verzamelen van eigenaren. Dat ging onder andere om e-mail-adressen, IP-adressen, locatiegegevens, apparaatgegevens, informatie over Wifi-antennes, kamernamen, foutdata, accountinformatie en andere hardware-informatie. Deze gegevens zouden kunnen worden gedeeld met partners van de fabrikant.

De wijziging zorgde voor heel wat verontwaardiging, vooral het feit dat de speakers minder goed zouden werken als deze nieuwe voorwaarden niet zouden worden geaccepteerd stootte veel gebruikers tegen het zere been. Na een storm van klachten heeft Sonos een kleine nuance aangebracht in de privacyvoorwaarden, maar dat was voor veel mensen niet voldoende.

Destijds liet een woordvoerder weten dat het niet accepteren van deze nieuwe voorwaarden, niet zou betekenen dat het apparaat helemaal niet meer zou werken of dat deze door Sonos zou worden gebricked. Gebruikers zouden alleen geen software-updates meer ontvangen.

Firmware niet synchroon met app

Helaas blijken er nu toch gebruikers te zijn die hun Sonos-speakers niet meer kunnen gebruiken. Doordat gebruikers de nieuwe voorwaarden niet hebben geaccepteerd, kregen de speakers geen firmware-update meer. Het bedrijf heeft echter wel een nieuwe versie van de app, waarmee de speakers bestuurd worden, uitgebracht. Deze is echter niet compatibel met de oude firmware waardoor gebruikers de speakers niet meer kunnen gebruiken.

"Het Sonos systeem zit zo in elkaar dat als de firmware en de app niet meer synchroon lopen, het systeem in de compatibiliteitsmodus schiet. Een handjevol eigenaren die hebben gekozen niet akkoord te gaan met de nieuwe privacyvoorwaarden, maar wel hun app hebben bijgewerkt, lopen nu tegen dit probleem aan," liet een Sonos-woordvoerder weten aan The Register. Sonos laat verder weten dat het niet de bedoeling was de speakers op deze manier te bricken en raadt gebruikers aan contact op te nemen met de klantenservice van het bedrijf.

