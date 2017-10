5 websites die bezoekers cryptovaluta laten minen

The Piratebay was een van de eerste websites die gebruik maakte van een script in de footer van verschillende webpagina's om bezoekers cryptovaluta te laten minen. Het script gebruikte de beschikbare systeembronnen om zo Monero te verdienen. Tijdens de testperiode klaagden veel gebruikers echter dat de processorload tussen de 80 en 100 procent zit als zij zich op de pagina's bevinden.

Inmiddels is de test afgerond en heeft Piratebay een aangepaste versie van het script definitief ingeschakeld. De mining-software is overigens niet langer in de vorm van een JavaScript aan de footer van webpagina's toegevoegd, maar als advertentiescript. De software staat nu nog strakker afgesteld waardoor er minder systeembronnen worden gebruikt en het minen dus minder opvalt.

Piratebay zei hiermee te experimenteren omdat het op deze manier onderhoudskosten wil dekken in plaats van het serveren van advertenties, maar verschillende bezoekers lieten in fora weten niet gecharmeerd te zijn van deze vorm van inkomstenwerving. Toch denken verschillende partijen dat het minen van cryptovaluta met "behulp" van bezoekers in de toekomst vaker ingezet gaat worden. Al is het alleen maar omdat steeds meer gebruikers de advertenties zat zijn.

En langzaamaan begint het al te gebeuren, naast de Piratebay zijn er verschillende andere sites die zijn "betrapt" met een cryptominer op hun webpagina's. Wij lopen ze even met je door.