Nederlandse bazen raken massaal wachtwoorden kwijt

De kans is groot dat het bedrijfse-mailadres van je baas in een gehackte en gelekte database is terug te vinden, zo blijkt uit onderzoek van beveiligingsbedrijf F-Secure. Wereldwijd duiken persoonlijke gegevens van een op de drie CEO's op in lijsten die worden gebruikt door spammers en ander gespuis.

Landen waar leidinggevenden het meest werden blootgesteld door dit verlies waren Denemarken (62 procent), Nederland (43 procent) en Finland (40 procent). Waar Nederland excelleert is overigens de extra informatie die is uitgelekt. Volgens het rapport (PDF) duikt van maar liefst 95 procent van onze CEO's geboortedatum, adres en telefoonnummers op in diverse gelekte databases die door spammers worden misbruikt.

Het advies is dan ook om werknemers, inclusief het bestuur, nogmaals op het hart te drukken voor openbare plekken andere wachtwoorden te gebruiken dan op het interne netwerk. Dat niet alleen, ook zou je voor een zakelijk sociaal netwerk als LinkedIn geen zakelijke e-mailadres moeten gebruiken, maar een privé-account om het criminelen na een lek iets moeilijker te maken om gegevens te traceren en te koppelen.