Het is een gerucht dat maar niet uit de wereld geholpen kan worden, hoe hard het bedrijf dat ook probeert. "Facebook luistert altijd met je mee". Zelfs als je de app niet open hebt staan en de microfoon-permissies uit hebt staan. Steeds meer gebruikers denken dat de app permanent meeluistert. Het is té toevallig dat men advertenties krijgt voorgeschoteld over onderwerpen waar alleen over is gesproken.

De geruchten lijken de laatste tijd sterker en hardnekkiger geworden nu gebruikers zelf aan het experimenteren zijn geslagen. Zo zijn er gebruikers die als test hun smartphone een tijd in de buurt van een Spaanstalige radiozender laten liggen om te kijken of er op een gegeven moment Spaanstalige advertenties verschijnen. Een andere gebruikster op Reddit voegt daar aan toe dat zij in een keuken werkt waar veel Spaans wordt gesproken en er "toevallig" ook Spaanstalige advertenties verschenen in haar Facebook-feed.

Kattenvoer-test

De populairste test was toch wel de "Kattenvoer-test" van een gebruiker die zichzelf Neville noemt. De gebruiker zegt geen kat te hebben en nooit te hebben gezocht op kattenvoer. Door een dag lang te praten over kattenvoer en "klagen" dat het voer van hun (denkbeeldige) kat bijna op is probeert de gebruiker te kijken of er "toevallig" advertenties over kattenvoer verschijnen en warempel, het gebeurt.





In de reacties op Youtube en Reddit komen veel gebruikers met voorbeelden die overeenkomen met de katten-advertentie en ook hier op de redactie wordt bevestigd dat het net iets te vaak voorkomt dat er toevallig advertenties verschijnen op basis van onderwerpen waar alleen over is gepraat en niet is getypt.

