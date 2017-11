Het populairste besturingssysteem ter wereld is...MINIX?

MINIX is een op Unix gebaseerd besturingssysteem ontworpen door Andrew Tanenbaum voor educatieve doeleinden. Het systeem wordt nu standaard ingebouwd in elke nieuwe Intel processor.

Minix draait op "Ring -3" (min drie dus) op z'n eigen CPU, een processor waar jij als gebruiker/eigenaar niet bij kan. De laagste "Ring" waar je als gebruiker bij kan is "Ring 0". Dit is het niveau waar de kernel van je besturingssysteem gebruik van maakt. De meeste gebruikersapplicaties zitten in "Ring 3" (zonder de min).

Het eerste dat nu in mij opkomt is dat MINIX op dit moment dus het populairste (of in elk geval meest gebruikte) besturingssysteem is ter wereld. Vreemd als je daar over nadenkt. Het tweede dat mij dwars zit is dat je geen toegang hebt tot "Ring -3" / MINIX terwijl MINIX wel volledige toegang en controle heeft over de rest van je computer. Het weet alles en ziet alles, wat een flink beveiligingsrisico kan opleveren, zeker als MINIX services draait niet geen beveiligingspatches krijgen. Een zorg die niet zo heel gek is aangezien het al een keer eerder goed mis is gegaan.

Op de volgende pagina: Zelfs Google is bang