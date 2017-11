Op zoek naar de beste Android beveiligingsapp? Doe geen moeite

Het is bijna elke maand raak, de ene dreiging is nog groter dan de andere en vooral bedrijven moeten uitkijken omdat hun gevoelige data in slechts enkele minuten gestolen zou kunnen worden. Beveiligingsbedrijven tuimelen over elkaar om hun product te promoten en de gevaren te stoppen. Het zou je zo bang kunnen maken dat je alle Android-apparaten in de buurt verzamelt, op een stapel gooit en ritueel verbrandt om van alle ellende af te zijn. Jammer genoeg (voor de beveiligingsbedrijven) en gelukkig (voor ons) valt het allemaal mee en zijn veel van deze berichten misleidend en een stuk minder alarmerend dan ze in eerste instantie overkomen.

Wij hebben dit besturingssysteem nauwlettend in de gaten gehouden sinds het tien jaar geleden voor het eerst het levenslicht zag (gefeliciteerd nog) en zijn erachter gekomen dat Android-beveiliging vooral een sensatie-onderwerp is dat niet altijd even goed begrepen wordt. Waarom? Omdat mobiele beveiliging big business is. Veel bedrijven maken gigantische winsten met het verspreiden van angst.

Genoeg is genoeg. Het is tijd om de realiteit rondom Android-beveiliging onder ogen te zien en te kijken waarom 3rd party beveiligingssoftware het niet vaak bij het rechte eind heeft.

Is jouw Android-toestel wel eens besmet geraakt met malware/virussen? Ja Nee built here