Slim seksspeeltje luistert met je mee

Reddit-gebruiker tydoctor kwam als eerst met de ontdekking naar buiten en meldde dat na het gebruik van de app een zes minuten durende geluidsclip werd aangetroffen in de tijdelijke map van de app. Afgelopen weekend hebben meerdere gebruikers gereageerd op deze melding dat zij hetzelfde probleem hebben.

A bug, not a feature

Inmiddels heeft de seksspeeltjes-fabrikant, Lovence, gereageerd en gezegd dat het allemaal wel meevalt. De app heeft toegang tot de microfoon en camera van smartphones, alleen maar voor chatdoeleinden en het sturen van stemopdrachten. De microfoon blijft namelijk actief om te luisteren naar spraakopdrachten en slaat de opnames tijdelijk op in een apart bestand. Na gebruik wordt deze opname gewist. Door een bug in de app werd de geluidsopname echter niet gewist (maar wel overschreven als er een nieuwe sessie werd gestart).

Het bedrijf drukt gebruikers op het hart dat de bestanden niet worden doorgestuurd naar de fabrikant en dit wordt bevestigd door een beveiligingsonderzoeker die de app heeft getest.

Patch

Alleen de Android-versie heeft last van deze bug en Lovence heeft inmiddels een patch uitgebracht. Gebruikers kunnen de app updaten via de Google Play-store. Deze update controleert ook meteen of het tijdelijke bestand nog aanwezig is en verwijdert deze.

