Zo versleutel je je e-mail

Een onversleutelde e-mail versturen wordt vaak vergeleken met het versturen van een briefkaart, in de zin dat iedereen die het wel lezen er alleen maar naar hoeft te kijken. Dat is prima voor simpele berichten, maar als je gevoelige, persoonlijke of financiële correspondentie verstuurt, is het een beter idee om een envelop te gebruiken.

De digitale equivalent van een envelop om je briefkaart is het versleutelen van je e-mail. Daarmee wordt de inhoud privé en verstuur je niet langer open en bloot je post. Er is een aantal manieren om versleuteling toe te passen en we lichten deze in dit artikel toe. Ook laten we een methode zien waardoor een bericht zich na het lezen vernietigt, a la Mission: Impossible.

De meeste diensten zijn de afgelopen jaren overgestapt op end-to-end encryptie (waarbij de uitbater ook niet meer de inhoud kan zien, en alléén de zender en ontvanger de berichten kunnen lezen), inclusief WhatsApp, Skype, iMessage en Facebook Messenger. Dus als je een privébericht wilt sturen, is de simpelste oplossing om zo'n dienst te gebruiken in plaats van een e-mail.

1. Versleutelen in Outlook

Vanaf Outlook 2007 is het redelijk eenvoudig om berichten automatisch versleuteld te versturen. Ga naar Bestand > Opties > Vertrouwenscentrum > Instellingen voor het Vertrouwenscentrum, navigeer naar het tabblad E-mailbeveiliging en zet onder Versleutelde e-mail een vinkje bij Digitale handtekening toevoegen.