Zo maakt Android 8.0 een einde aan wachtwoordenstress

Het Autofill Framework van Android 8.0 is een API die je moet verlossen van een van de grootste onpraktische zaken van moderne technologie: wachtwoorden. Met de API kunnen ontwikkelaars nu auto-invullen op systeemniveau gebruiken.

In plaats van een wachtwoordbeheerder te openen om wachtwoorden te kopiƫren, wordt de gebruiker geauthenticeerd en de informatie vervolgens automatisch overgenomen.De feature vereist dat de gebruiker wat acties verricht, maar dat is een tijdinvestering die zich daarna direct terugbetaalt.

In oudere versies van Android waren al wat auto-invullenfeatures mogelijk via de API Accessibility, waarmee apps tekst kunnen invoeren en velden kunnen selecteren. Maar dit proces was traag en behoorlijk buggy, en het is niet ontworpen om wachtwoorden in te vullen.

Sinds Android 7.0 is er de Smart Lock-functie, maar de meeste ontwikkelaars ondersteunen deze niet. Daarom is het Autofill Framework in het leven geroepen om wachtwoordenapps eenvoudiger te kunnen gebruiken.

